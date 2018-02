Die Space-Girls grüßen Sehlem

(kik) Fast 20 Wagen- und Fußgruppen, Tausende Zuschauer und Superstimmung bei bestem Umzugswetter markierten den Fastnachtsumzug in Sehlem. Angeführt vom Musikverein Hetzerath zogen die Gruppen durch die Straßen von Sehlem. Von den Galaktischen, über die Space-Girls (im Bild), einem riesigen U-Boot, Schornsteinfegern oder Rehen und Kapt’n Blaubär, tanzenden Gardemädchen und Weltraumhippis war die Pallette der Kostüme und Themen mehr als sehenswert. Die Farbtupfer, Masken und Kostüme im Publikum, das die Straßenränder in mehreren Reihen füllte, standen dem bunten Allerlei im Zug in nichts nach. ⇥Foto: Klaus Kimmling