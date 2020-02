Dreis Rund 600 Zuschauer verfolgen die Sitzung beim nun 44 Jahre alten Karnevalsverein Dreis und erfuhren, wie der Ort an der Salm vom Klimawandel profitieren kann.

() Greta Thunberg ist einverstanden, sagen die Schmiddi‘s: „Hauptsache CO 2 -neutral!“ Damit können die ersten Dreiser Rettungsschwimmer Michael und Stefan Schmidt ihre Pläne verwirklichen. „Wir haben die Zeichen der Zeit erkannt, Dreis bekommt jetzt einen Badestrand.“ Die Salm werde in Richtung Bruch aufgestaut, damit ein See für alle Wassersportarten entstehe. Dann können die Schmiddi‘s richtig surfen statt nur auf einem Surfboard zur Kappensitzung zu driften. Denn dank Klimawandel scheint die Sonne auch im Salmtal bald von Juni bis Mai. Dreis bekommt tropisches Klima und „während die Wittlicher noch ihr Schwimmbad sanieren, kann man in Dreis schon am Schorbach flanieren“.