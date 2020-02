Rosenmontagszug : Elf närrische Gruppen ziehen durch Niederöfflingen

Elf närrische Gruppen sind in Niederöfflingen unterwegs. Besonders die Fußgruppen stechen hervor. Nussknacker, Marionetten und Popcorn sind unterwegs. Der Zoo-Wagen des Dorfs, der zuvor in fünf Fastnachtseinsätzen in Nachbarorten unterwegs war, hat hier seinen Abschluss.⇥ Foto: Christina Bents

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken