Fastnachtsumzug startet am Sonntag um 14.11 Uhr

580 aktive Karnevalisten in Fußgruppen und auf geschmückten Karnevalswagen sind am Sonntagnachmittag dabei, wenn sich um 14.11 Uhr der Fastnachtsumzug der Wittlicher Narrenzunft Rot-Weiß in Bewegung setzt. Christian Moeris