später lesen Wittlich/Altrich Gefährliches Überholen: Polizei sucht Zeugen Teilen

Twittern

Teilen



Der Fahrer eines dunklen SUV hat nach Mitteilung der Polizei am Montag gegen 12.55 Uhr auf der L 52 zwischen Altrich und Wittlich, kurz vor dem Verkehrskreisel am Aldi-Zentrallager, einen grauen und anschließend einen roten Kleinwagen überholt, obwohl ihm in beiden Fällen Gegenverkehr entgegen kam.