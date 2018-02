später lesen Karneval Wo Holländer und Hirsche auf der Gass’ sind FOTO: Teilen

In den beiden Karnevalshochburgen Hetzerath und Salmtal hatten die Narren am Sonntag die Straßen fest im Griff. Der Nieselregen konnte ihrer Laune nichts anhaben. Mit bunten Kostümen und in bester Laune waren in Hetzerath 23 Gruppen, darunter 10 Wagen und insgesamt 440 Teilnehmer unterwegs. Die Weltmeisterschaft ohne die Hölländer und die neuen Medien waren Themen. Ansonsten waren Drachen, ein Zirkus, ein Zoo, Hexen, Piraten Harlekine und viele mehr im Zug, den die Hetzerather Carnevalsgesellschaft organisiert, vertreten.