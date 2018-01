Indianer führen Nachtumzug an

(kik) Angeführt von den Karnevalfreunden Karl mit ihrem Indianerwagen starteten die Närrinen und Narren den Reigen von Nachtumzügen in der Verbandsgemeinde Wittlich-Land. Mit zwölf Wagen und Fußgruppen, viel Licht, Prunk und Farben zogen 120 Aktive aus Karl, Bettenfeld, Grandsdorf, Minderlittgen, Großlittgen, Wallscheid und Eisenschmitt gleich mehrere Male um das Bürgerhaus, wobei sie von mehreren Hundert Zuschauern bejubelt wurden. Die Karnevalfreunde Karl organisierten damit ihren elften Nachtumzug in Folge. Das wurde anschließend bis in die Morgenstunden mit Tanz und Musik im Gemeindesaal gefeiert. ⇥Foto: Klaus Kimmling