(red) In Minderlittgen ist an diesem Dienstag was gebacken. Und das ist auch wörtlich zu verstehen. Im Backhaus wird ordentlich aufgetischt. Pünktlich zur Feierabendzeit ab 17 Uhr gibt es Braten aus dem Backofen, Monis Mäuschen und Getränke. So verbringen die Minderlittger die letzten närrischen Stunden der Session.