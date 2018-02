später lesen Karneval Bettenfelder trotzen Eis und Schnee FOTO: Barbara Gollan FOTO: Barbara Gollan Teilen

Twittern

Teilen



(bg) Zum Glück sind sie hart im Nehmen, die Eifeler, und so lassen auch die Bettenfelder Narren sich von Schnee und Kälte die Laune nicht verderben. Bei 25 Wagen und Fußgruppen herrscht am Anfang ein wenig Gedränge, aber Teilnehmer und Zuschauer haben viel Spaß, als sich angefangen vom Musikverein Meerfeld bis zu den Pickließemer Cowboys alles in den aufwändig gestalteten Wagen und Kostümen in Bewegung setzt. Und so ziehen Biene Maja, die Bettenfelder Vogelscheuchen, Matrosen, Westernladys und Co. in die Halle, wo weitergefeiert wird.