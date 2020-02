Kostenpflichtiger Inhalt: Salmtal : Karnevalsumzug in Salmtal

Foto: Ilse Rosenschild. Foto: Ilse Rosenschild

Salmtal Premiere in Salmtal: Erstmals in der Geschichte von Salmtal ziehen die Jecken in einem einzigen Zug von Salmrohr nach Dörbach. In den vergangenen Jahren gab es jeweils zwei Züge – einer aus Salmrohr und einer aus Dörbach, die sich in der Mitte trafen.

Unterwasserwelt. Foto: Ilse Rosenschild