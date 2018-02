später lesen Bruch Mit Sprachkurs, bunten Vögelnund einem Brucher Vorort FOTO: Martin Remmy FOTO: Martin Remmy Teilen

() Ausverkaufte Halle bei der Sitzung in Bruch:150 Gäste sahen die Eröffnung des Programms durch die kleine Garde, ehe ein Vortrag von Mark Kemmer sich anschloss, der sich selbst heiraten möchte, da nur er seine Macken kennt. Anschließend gab es eine kölsche-englische Sprachstunde (Brow-who`s - under- egg ist das Brauhus an der Eck’). Ein Solotanz begeisterte anschließend das Publikum. Ein Höhepunkt war der Sketch zu verschiedenen Berufen.