Fastnacht : Neues Prinzenpaar für Lieser

Lieser (red) Die Karnevalsgesellschaft Spumbaken hat ihr Prinzenpaar inthronisiert und damit die Session eröffnet. Nach dem Auftritt der KG-Band „Die Weberknechte“ wurden Prinz Bernd II. (Weber) „Herrscher über Auf- und Absteigende Geißböcke“ und Prinzessin Katja I. (Weber) „Herrscherin über Viereckisch Geld un en paar Gequetschte“ von der Prinzengarde und dem Elferat in die Narhalla geleitet.

Neben der Prinzen- und der Jugendgarde wurde ein Programm mit Tänzen der vereinseigenen Showtanzgruppen „Spiders“ , den „Crazy Spider Legs“ sowie dem Männerballett geboten. Gastauftritte hatten die Jugend-Showtanzgruppe des KC Narren Juch-hee aus Piesport und das Showtanzteam des KV Kröver Reichsnarren. Anschließend spielte die Band „Hello“. Weitere Termine: Kinderkappensitzung am Sonntag, 16. Februar, um 14.11 Uhr und Gala-Kappensitzung am Samstag, 22. Februar, um 20.11 Uhr. sowie Umzug am Rosenmontag um 14.11 Uhr. Foto: KG Spumbaken/Andreas Adam