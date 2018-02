Sprechstunden der Energieberater

Der Energieberater Dipl.-Ing. Bernhard Andre hat am Montag, den 26.02.18 von 8.15-12.00 Uhrund 12.45-15.00 Uhr Sprechstunde in Wittlich in der Verbandsgemeindeverwaltung, Kurfürstenstraße 1. Die Beratungsgespräche sind kostenlos. Voranmeldung unter: 06571/107-0.

Die Energieberater der Verbraucherzentrale bieten Beratungsgespräche im Landkreis an. In Traben-Trarbach hat der Energieberater am Montag, 19. Februar, von 14 bis 17 Uhr Sprechstunde in der Verbandsgemeindeverwaltung, Am Markt 3. Anmeldung unter Telefon 06541/708-152. In Bernkastel-Kues hat der Energieberater am Donnerstag, 1. März, von 12.45 bis 18 Uhr seine Sprechstunde in der Verbandsgemeindeverwaltung, Gestade 18. Anmeldung unter Telefon 06531/54-100. Die Beratungsgespräche sind kostenlos.