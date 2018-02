Bienenfreunde und Rittersleut’

(red) Klein, aber fein präsentiert sich der Karnevalsumzug in Schönberg. Mit dabei sind drei Motivwagen: Zurück in die Ritterszeit - Politiker heute gehören in den Hexenkessel (Schönberg), Die Camper - Don Camillo aus Hoxel und das Piratenschiff der Jugendfeuerwehr Schönberg. Außerdem dabei: die Gespannfahrer, die bei jedem Wetter fahren, Biene Maya aus Neunkirchen, die den Insektenschutz thematisieren, der Frauenverein Schönberg als Marienkäfer und die Schemricher Fraaleit als Marienkäfer. Von der Straße geht es dann ins Jugendheim, wo alle kräftig feiern.⇥ Foto: privat