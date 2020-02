Kappensitzung Klausen : Wenn Sockentheater auf Klimawandel trifft

Flotte Tänze wechseln sich in Klausen mit zahlreechen Vorträgen ab. Foto: TV/Christina Bents

Klausen In der restlos ausverkauften Narhalla am Sportplatz wurde gleich mit vollem Schwung in die Session gestartet. Gardetänze der Kinder-, Jugend- und Prinzengarde, sowie der beiden Funkenmariechen, rissen das Publikum mit.

Präzise, mit schnellen, abwechslungsreichen Schritten und Formationen, akrobatischen Einlagen und Schlussbildern, zeigten sie, was sie in den vergangenen Monaten mit ihren Trainerinnen einstudiert hatten.

Das Dorfgeschehen und wie es in einem fastnachtsverrückten Haushalt zugeht, brachten Christina und Simon Bents, als kleiner und ganz kleiner General auf die Bühne. Tusnelda Scheiapuat, alias Doris Follmann, berichtete aus ihrem häuslichen Alltag. Den Klimawandel, der nicht nur den Weltfrieden, sondern manchmal auch den Hausfrieden bedroht, hatte eine Generation Töchter und Mütter (Familien: Schruden, Groeger, Pickart) bei ihrem Vortrag im Blick.

Das Welt- und Ortsgeschehen analysierten die Pohlbacher Jungs, Hanni Schruden und Andy Pickart. Überraschend wurde für das Prinzenpaar ein musikalisches Sockentheater aufgeführt, das bunt und musikalisch die Besucher mitriss. Hoffi (Reinhold Hoffmann) wusste über „Friday for Rentner“ zu plaudern und der Showtanz der Blue Diamonds zeigte einen „Frozen“ Tanz, der mit vielen Emotionen der Halle einheizte.

Wie man gleich zu drei Frauen kommt, zeigte Andy Steffen in einer Singleshow. Den Abschluss bildete das Männerballett des Elferrats, das in diesem Jahr eine tänzerische Wikingergeschichte um ihren Häuptling Olli zeigte.