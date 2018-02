Wilde Fahrt durch Minderlittgen

Ihr Name

(kik) Mit 16 Fuß-und Wagengruppen sind die Jecken in Minderlittgen bei Sonnenschein, aber dennoch frostigen Temperaturen auf der Gass und versuchen mit allen farbigen und stimmungsgeladenen Helau-Rufen, dem Winter den Garaus zu machen. Ob Raumschiff Enterprise oder Märchenland und Fred Feuerstein, Achterbahn, Harry Potter oder die Zwerge, Donnerwetter und die Schokobons: Es ist praktisch alles vertreten, was derzeit bei Umzügen im Trend ist. Es bleibt nicht nur trocken, ab und zu lässt sich die Sonne sogar blicken, und umso leichter und lauter hallen die Helau-Rufe durch Minderlittgen. Am Dorfmittelpunkt werden die Akteure frenetisch von den zahlreichen Zuschauern begrüßt und bejubelt. ⇥Foto: Klaus Kimmling