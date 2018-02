Zeitreise in die Vergangenheit

Osburg feiert mit 150 Narren die Kappensitzung im Gemeindehaus.

Rund 150 Narren fanden sich im Osburger Gemeindehaus ein, um allmählich in Fastnachtsstimmung zu kommen. Unter dem Motto „Kindheitshelden“ zelebrierte der Ort im Hochwald seine Idole aus vergangenen Zeiten.

Bevor es am kommenden Wochenende mit den Umzügen in der Region losgeht, bat der Karnevalsverein Osburger Besenbinder nochmal zum Rapport. Neben Tanzeinlagen der Kinder- und Erwachsenengarde gab es auch einige Sprechvorträge, welche für Lacher beim Publikum sorgten. Besonders Lisa und Lars Wagner hatten das Publikum als saarländische Kultfamilie „Heinz Becker“ gleich auf ihrer Seite. Abgerundet wurde der Abend mit dem Auftritt der örtlichen Band Kölsche Jungs, ehe die Feierlichkeiten noch lange bis in die Nacht andauerten. Am Rosenmontag folgt mit dem Umzug im Ort dann der Höhepunkt der diesjährigen Karnevalssession in der Gemeinde Osburg.