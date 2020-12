Mobilfunk : Bürger wehren sich gegen Sendemast

Gleiche Höhe, gleiche Bauweise: Ein 40 Meter hoher Schleuderbetonmast zur Verbesserung des Mobilfunknetzes, wie er vor kurzem bei Hinzert-Pölert gebaut worden ist, soll auch in Hermeskeil-Abtei entstehen. Foto: Stadt Hermeskeil/René Treitz

Hermeskeil (cweb) Die Telekom will am Festplatz in Hermeskeil-Abtei einen 40 Meter hohen Mobilfunkmast bauen, wie er bereits nahe Hinzert-Pölert steht (siehe Foto). Der Mast soll Netzlücken im Stadtteil und an der B 407 schließen.

