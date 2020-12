Brandserie in der Südeifel : Feuerteufel richten hohen Schaden an

Irrel (cha) Im März halten Brandstifter Polizei und Feuerwehr in der Südeifel in Atem. Bei diversen Feuern entsteht ein Schaden in sechsstelliger Höhe. Gefasst sind die Feuerteufel zwar noch nicht.