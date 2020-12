Afa Bitburg : Flüchtlinge müssen warten

Seit Jahren steht die frühere Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber (AfA) auf dem Flugplatz Bitburg leer. 2021 will das Land Rheinland-Pfalz sie wiederöffnen. Fotos: Christian Altmayer Foto: TV/Christian Altmayer

Bitburg (de) Nichts Genaues weiß man nicht. Nur so viel: Vorerst bleibt das rheinland-pfälzische Integrationsministerium bei dem Plan, in Bitburg eine Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) einzurichten.

Und zwar in den Gebäuden 111 und 112 auf dem Flugplatz. Nur wann es so weit sein wird, ist unklar. 2020 hat es wegen der Corona-Pandemie nicht geklappt. Nun soll die Einrichtung 2021 in Betrieb gehen – im Zweifelsfall auch gegen das Votum des Zweckverbands Flugplatz Bitburg. Foto: Christian Altmayer