Freizeit : Volksfreund-Bike-Tag im Trailpark Vulkaneifel in Kelberg am 4. August

Volksfreund-Bike-Tag im Trailpark Vulkaneifel in Kelberg am 4. August

Kelberg Mit Live-Musik, TechniBike Expo Area, Kinder-Fun-Park und freiem Eintritt ins Schwimmbad

Dieses Jahr liefern wir ein ganz besonderes „Trainingslager“ für den VulkanBike oder einfach einen spannenden Tagesausflug für Fahrradbegeisterte: Am Sonntag, 04. August steigt der Volksfreund Bike Tag in Kelberg. Eine 25-Kilometer-Strecke und ca. 550 Höhenmetern und eine 50-Kilometer-Strecke und ca. 1000 Höhenmeter warten auf MTB-Enthusiasten, Familien und Genießer. Start ist um 10 Uhr, aber Sie können auch selbst entscheiden, wie schnell Sie unterwegs sind bzw. wann Sie auf die Strecke gehen. Um 10.30 Uhr wird ein kleiner Fahrtechnik-Kurs für Kids mit anschließender geführter Tour über die Kids-Strecke geboten. Um 12 Uhr gibt es Schrauber-Kurse mit Oli. Start und Ziel ist das große Outdoor-Areal vor der Hochkelberghalle mitten in Kelberg. Hier warten Live-Musik, TechniBike-Expo, touristische Infos vom Trailpark Vulkaneifel & der Ferienregion Kelberg und einige Finisher-Präsente auf die Mountainbikerinnen und Mountainbiker. Im Zielbereich gibt es eine kleine Zielverpflegung mit Obst und Wasser. Die Jugendfeuerwehr kümmert sich um das leibliche Wohl aller Besucher mit Bratwürsten, Pommes und Kuchen. Ende der Veranstaltung ist um 16 Uhr. Bitte melden Sie sich kostenfrei an, dies erleichtert die Planung, unter www.vulkan.bike/tag