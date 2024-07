Planen statt schleppen Tipps für den Urlaub - Handgepäck schlau packen

Mit wie vielen Jacken am Körper man den Flieger besteigt, ist einem in der Regel selbst überlassen. Die dicksten Jacken und Schuhe sollte man daher immer anhaben, wenn man fliegt. So spart man am effektivsten Platz und Gewicht und kann auch noch weitere Utensilien in den Jackentaschen verstauen. Schöner Nebeneffekt: Die oft sehr kühle Klimatisierung im Flugzeug sorgt dann auch nicht mehr fürs große Frösteln.