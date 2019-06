Gesundheit : So kommt man heil durch die Hitze

EXTRA

(cst) Grundsätzlich können die Schulleiter bei extremen Wetterverhältnissen selbst entscheiden, wie lange an ihrer Schule unterrichtet wird, sagt Eveline Dziendziol von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier. „Sie kennen die Bauweise ihrer Schulen und die klimatischen Verhältnisse am besten“, sagt sie. Üblicherweise werde am Beginn eines Schuljahres abgefragt, ob die Schüler bei besonderen Ereignissen wie großer Hitze früher nach Hause fahren können. Die Kinder, bei denen das nicht möglich ist, bleiben in einer Betreuung.

Der Großteil der 700 Schüler der Grund- und Realschule plus in Neuerburg geht am Mittwoch, dem Hochtag der Hitze, ins Schwimmbad, sagt Schulleiter Mario Merkes. Der Nachmittagsunterricht werde gecancelt. Für die Schüler, die nicht nach Hause können, weil die Eltern berufstätig sind, wird eine Auffanggruppe eingerichtet, für die Tätigkeiten im Schattenbereich angeboten werden.

In der Grundschule Morbach, mit 290 Schülern größte Grundschule des Landkreises Bernkastel-Wittlich, unterrichten die Lehrer „so lange es geht normal“, sagt Schulleiterin Frauke Lörsch. Ab 11 Uhr werde es allerdings vor allem in den oberen Etagen des Schulgebäudes zu heiß. Dann stünden leichte Tätigkeiten wie Lesestunden unter den Bäumen an. Viele Klassen hätten einen Schwimmbadbesuch eingeplant. Der Hausmeister legt in der großen Pause einen Wasserschlauch zur Abkühlung aus, viele Schüler hätten Wechselklamotten dabei, sagt sie. Morgens sei Schulpflicht. Den Eltern der 100 Ganztagsschüler sei es freigestellt, ob sie ihre Kinder nachmittags nach Hause holen oder in der Schule belassen.

Nach Rücksprache mit dem Schulträger und den Eltern endet der Unterricht am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium in Schweich um 12 Uhr, sagt Thomas Queckbörner, stellvertretender Schulleiter. Nachmittags findet aufgrund der Hitze kein Unterricht statt. Anschließend wird ein Mittagessen angeboten, so dass sich die Schüler nach der sechsten Stunde nach Hause gehen können.