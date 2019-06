Reisen : Nicht nackt ins Fettnäpfchen tapsen!

Nackedeis werden nicht überall gern gesehen. Hier sonnen sich zwei Frauen an einem FKK-Strand. Foto: picture-alliance/ dpa/Stefan Sauer

Trier Wer reist und kein Rüpel sein will, sollte einiges beachten. Was die Benimm-Experten raten.

Deutsche – waren das nicht diese lärmenden Leute, die heilige Orte in kurzen Hosen besichtigen? Oder waren es die, die betrunken am Strand liegen, während ihr Handtuch noch den besten Platz am Swimming Pool besetzt hält? Die, die Kuhlen in niederländische Strände graben (davon sind jedenfalls die Niederländer überzeugt), die im Restaurant immer eine Extrawurst wollen und es völlig okay finden, in der Badehose zum Büfett zu schlappen?

In einer repräsentativen Yougov-Umfrage gaben 2017 81 Prozent an, sich für ihre Mit-Deutschen zu schämen, wenn diese sich im Urlaub nicht benehmen. 93 Prozent finden, dass von Touristen gewisse Manieren zu erwarten seien.

Wer andere im Urlaub nicht verärgern will, der sollte einige Regeln beachten – zum Beispiel auch am Büfett. Foto: pa/obs/Consorcio del Jamón Serra/CJSE / Nadine Wolf

Experten für gutes Benehmen erklären, mit welch einfachen Mitteln sich dieses Fremdschämen im Urlaub verhindern ließe:

Bom dia und Dobar den!

Selbst, wer überhaupt nicht sprachbegabt ist, sollte sich die Mühe machen, einige Worte in der Sprache seines Urlaubslandes zu lernen. Das zeugt von Wertschätzung den Einheimischen gegenüber. „Bitte“ und „Danke“, „Guten Tag“, „Auf Wiedersehen“ sowie „Entschuldigung“ sollten zum Repertoire gehören“, rät der Arbeitskreis Umgangsformen, das älteste deutsche Sachverständigen-Gremium für gutes Benehmen. Zur Not schreibt man die Wörter einfach auf einen Spickzettel. Nach einer freundlichen Begrüßung kann man die Gesprächspartner dann ja immer noch fragen, ob sie deutsch oder englisch sprechen.

Richtig Trinkgeld geben

Wer verreist, sollte sich vorab informieren, wie viel Trinkgeld erwartet wird. In vielen europäischen Ländern sind zehn Prozent üblich, in Amerika gehört es sich, bis zu 20 Prozent zu geben. Mancherorts ist der Tipp bereits mit der Rechnung bezahlt. Und in wieder anderen Ländern wie China sollte man überhaupt kein Trinkgeld geben, weil der durch Geld ausgedrückte Dank eher als Beleidigung denn als Anerkennung empfunden wird.

Ohnehin ist einiges zu beachten, wenn die Rechnung kommt: In Belgien, Spanien, Italien ist es laut ADAC nicht üblich, getrennt zu zahlen. In Italien muss man zudem „Coperto“ bezahlen. Dieser Aufschlag für Brot und Gedeck wird immer verlangt, auch wenn kein einziges Grissini weggeknuspert wurde. In Finnland ist es übrigens aufdringlich, sich im Restaurant zu fremden Menschen an den Tisch zu setzen; befremdlich ist allein schon die Frage nach einem freien Platz.

Nanu, so nackig?!

Zuletzt meinen immer mehr Touristen, sie müssten ihren nackten Po für ein Foto vors Bergpanorama stellen oder mit blanken Brüsten im Tempel posieren. Was aus Sicht der Nackten wohl witzig ist, kann für Einheimische eine beleidigende Provokation sein. Insbesondere, wenn es um ihre heiligen Orte geht. Gerade in Asien stellt dieses Verhalten einen Tabubruch dar, der sogar mit Gefängnis bestraft werden kann.

Zu viel Haut ist allerdings auch am Strand nicht überall erwünscht. Freunde der sanften Meeresbrise auf splitterfasernackter Haut sollten ausgewiesene FKK-Strände aufsuchen. Andernfalls können sogar Geldstrafen drohen. In Amerika wird es außerdem nicht gerne gesehen, wenn man sich am Strand statt in Umkleidekabinen umzieht. Zudem sollten dort auch kleine Kinder zumindest eine Badehose tragen.

Auch „oben ohne“ für Frauen ist laut Arbeitskreis Umgangsformen nur dort angebracht, wo es die Landes- oder Hotel-Sitten zulassen. „Höflichkeit bedeutet in diesem Fall: Auf das Schamgefühl, die Moralvorstellungen und glaubensbedingte Gepflogenheiten anderer Menschen Rücksicht zu nehmen“, teilt das Knigge-Gremium mit. Die individuelle Freiheit ende dort, wo die Gefühle anderer verletzt werden

Dresscode für Kirchen,

Berge und Bufetts

Miniröcke und Shorts, weit ausgeschnittene Oberteile und Tops mit Spaghettiträgern werden fast weltweit in Kirchen und Moscheen nicht geduldet. In der Türkei oder Kroatien gilt dies zudem für Besuche anderer Sehenswürdigkeiten. Unabhängig davon legt man in Spanien, Frankreich, Kroatien, Italien, Türkei auch abseits vom Strand allgemein Wert auf korrekte Kleidung.

Ein Dresscode gilt auch für die Berge. Wer die Alpen im Strandoutfit oder mit Slippern erklimmt, zieht sich schnell den Zorn der Einheimischen zu. Festes Schuhwerk, widerstandsfähige Kleidung und ausreichend Verpflegung sind ein „Muss“. Je nach Sachlage kann es laut ADAC versicherungstechnisch sogar Probleme geben, wenn man beispielsweise durch falsches Schuhwerk nicht mehr in der Lage ist, den ­Rückweg anzutreten. Muss die Bergrettung aktiv werden, ohne dass eine Verletzung vorliegt, bleibt man unter Umständen auf den Kosten sitzen.

Auch im Hotel gibt es ein paar Regeln: Mögen Bikinis, Badehosen oder Unterhemden an der Poolbar okay sein – in der Schlange zum Büfett sind sie fehl am Platz.

Die liebste Liege

Hotelgäste, die im Urlaub früh morgens die beste Liege am Pool mit einem Handtuch reservieren und dann Stunden später ihren Anspruch auf den Platz geltend machen, sind bei vielen Reisenden unbeliebt. Auch die Hotelleitungen sehen diese Praxis äußerst ungern. Teilweise wird sie sogar verboten oder eigens dafür zuständige Angestellte sammeln ausgelegte Tücher wieder ein. „Sie können Konflikte vermeiden, wenn Sie auf die Reservierung einer Sonnenliege verzichten“, rät der Arbeitskreis Umgangsformen.

Schnell sein und den Teller

ordentlich vollklatschen?

Das kommt nicht gut an. Erfahrungsgemäß stürzen sich viele Gäste so schnell aufs Büfett, als seien sie kurz vorm Verhungern. Die Knigge-Experten raten, einfach etwas abzuwarten, sich innerhalb einer Tischrunde abzusprechen, und dann gemeinsam zum Büfett zu gehen. Wer keine Vorspeise will: kein Problem. Direkt das Hauptgericht zu nehmen ist nicht unhöflich. Lediglich ein „gegen den Strom“ gehen sei fehl am Platz. Sehr häufig passiert es in All-inclusive-Hotels, dass sich Gäste ihren Teller vollhäufen, indem sie Vorspeisen, Hauptgerichte oder gar Desserts darauf laden. „Ganz abgesehen davon, welche geschmacklichen Einbußen dies nach sich zieht, ist es auch den Mitmenschen gegenüber unfreundlich, weil es unappetitlich aussieht“, findet das Knigge-Gremium. Rat der Experten: Öfter gehen und kleinere Portionen nehmen.

Rüpelei über den Wolken

Gerade in der Enge eines Flugzeugs ist es wichtig, Rücksicht auf Mitreisende zu nehmen. Als störend werden von vielen die folgenden Verhaltensweisen wahrgenommen: Drängeln beim Ein- oder Aussteigen; den Gang beim Verstauen des Handgepäcks unnötig lange versperren; ruckartiges Zurückstellen der Rückenlehne; sich am Vordersitz hochziehen; beide Armlehnen belegen; dem Nachbarn mit unerwünschten Gesprächen oder piepsenden Geräten lästig fallen.

