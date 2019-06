Serie: „Die Volksfreund-Sommertipps“ : Wie Ihre Haut die heißen Tage unbeschadet übersteht

Trier Im nächste Teil der Serie Serie: „Die Volksfreund-Sommertipps“ geht es um Ihre Haut. Infos und einen kostenlosen Hautcheck gibt es am 3. Juli von 15 bis 17 Uhr im Nordbad Trier. Hier erhalten Sie wichtige Infos rund um Sonnenbrand und Co.

Zum Start der Sommerferien informiert die Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz im Nordbad Trier in der Zurmaiener Straße 122 zum Thema Sonnenschutz. Am 3. Juli, 15 bis 17 Uhr, sind der Hautarzt Dr. med. Eduard Biwer und eine Ansprechpartnerin des Trierer Beratungszentrums der Krebsgesellschaft vor Ort und geben Tipps, wie man den Sommer und die Sonne unbeschwert genießen kann.

Wer möchte, kann auch am kostenfreien Hautcheck teilnehmen. Für alle, die nicht zum Hautschutztag kommen können, hat die Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz die wichtigsten Ratschläge zusammengefasst:

Sorgen Sie für Sonnenschutz immer und überall: Sonnenschutz geht alle an und ist das ganze Jahr über notwendig. Denn die UV-Strahlung wird oft unterschätzt. So holen sich viele Menschen einen Sonnenbrand, weil sie Sonnenschutz bei einigen Gelegenheiten für unnötig halten.

Achten Sie auf den UV-Index: Beachten Sie bei der Planung Ihrer Aktivitäten im Freien den UV-Index. Er ist ein Maß für die zu erwartende stärkste sonnenbrandwirksame UV-Strahlung um die Mittagszeit (Tageshöchstwert) und gibt Auskunft über die gesundheitlichen Risiken. Je höher der UV-Index ist, desto schneller können bei ungeschützter Haut durch UV-Strahlung bedingte gesundheitliche Schäden wie Sonnenbrände auftreten. Ein Wert größer fünf steht für eine hohe Belastung mit UV-Strahlung, ab einem UV-Index von drei werden Sonnenschutzmaßnahmen (Sonnencreme etc.) empfohlen.

So gestalten Sie die heißen Tage angenehmer

Serie: „Die Volksfreund-Sommertipps“ : So gestalten Sie die heißen Tage angenehmer

Meiden Sie die Mittagssonne: In der Mittagszeit ist die Sonne am intensivsten. Meiden Sie deshalb die Mittagssonne zwischen 11 und 15 Uhr und halten Sie sich besonders in dieser Zeit möglichst im Schatten auf.