Start der Serie: „Die Volksfreund-Sommertipps“ : Tourismusverband: „Es ist cool geworden, Urlaub in Deutschland zu machen“

Tourismusverband: „Es ist cool geworden, Urlaub in Deutschland zu machen“

Trier Die Republik zählt zu den beliebtesten Reisezielen der Welt und ist auch bei Einheimischen gefragt. Start der neuen TV-Serie: „Die Volksfreund-Sommertipps“

Die weißen Strände der Ostsee, die spitzen Zacken der Alpen, Schlösser, Burgen, Maß und Moselwein, wandern, radeln oder einfach nur chillen im Café am Prenzlauer Berg. „Es ist cool geworden, Urlaub in Deutschland zu machen“, sagt Markus Aspetzberger vom Deutschen Tourismusverband. 39 Millionen internationale Gäste kamen 2018 ins Land, 1,5 Millionen mehr als im Vorjahr, und damit schafft die Bundesrepublik es auf Weltranglistenplatz 8 der beliebtesten Reiseländer. Noch vor Thailand, Großbritannien, Österreich oder Japan. Bei den Deutschen ist Deutschland sogar das beliebteste Urlaubsziel: Rund 27 Prozent verbringen den Urlaub im eigenen Land.

„Fernreiseziele haben kein soziales Prestige mehr“, sagt Andreas Kagermeier, Professor für Freizeit- und Tourismusgeographie an der Universität Trier. „Das Erlebnis ist heute wichtiger als der Ort, an dem ich bin.“

Deutschland profitiere auch davon, dass viele nicht nur einen, sondern zwei, drei oder vier Urlaube machen. Und so verzeichnete der Tourismusverband 2018 478 Millionen Übernachtungen von Gästen aus dem Inland und 87,7 Millionen von Besuchern aus dem Ausland – ein Plus von je rund vier Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Meer und die Berge stehen weit oben auf der Beliebtheitsskala. „Wir beobachten aber gleichzeitig den großen Wunsch nach Entdeckungen“, sagt Aspetzberger. Die Menschen suchten Orte und Regionen, die weniger bekannt seien, die überraschen können – wie der Spreewald oder der Harz. Rheinland-Pfalz belegt bei den Übernachtungszahlen deutschlandweit nur Rang 9. Mit einem Wachstum um 1,7 Prozentpunkte boomt der Tourismus auch viel weniger stark als in den meisten anderen Ländern.