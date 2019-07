Sommerserie : Angenehm kühl und extrem spannend

Trier Abkühlung dringend gesucht: Was tun wenn’s draußen richtig heiß ist? Im letzten Teil unserer Sommerserie geben wir Tipps, wo sich angenehme Temperaturen mit Unterhaltung verbinden lassen.

In den heißen Sommermonaten zieht es die Menschen zu Seen, in Schwimmbäder und unter schattenspendende Bäume, um sich Abkühlung zu verschaffen. Doch nicht nur Gewässer bieten Entspannung in der heißen Zeit. So gibt es in der Eifel das Besucherbergwerk Mühlenberger Stollen und die Birresborner Eishöhlen. Im Kreis Trier-Saarburg lädt das Besucherbergwerk Fell zu einer kühlen Erfrischung ein. Und davon abgesehen bieten die zahlreichen Museen in Trier sowohl Abkühlung als auch ein spannendes Angebot.