Domäne Avelsbach Neuer Besitzer : Neuer Besitzer, neue Pläne

Seit 2020 in Pirvatbesitz: Gut Avelsbach, die frühere Staatsweinbaudomäne in Trier-Kürenz. Foto: Roland Morgen Foto: Roland Morgen

Trier Peter Antony aus Berlin hat für 3,35-Millionen-Euro die frühere Staatsweinbaudomäne am Avelsbach in Trier-Kürenz gekauft. Der von der Mosel stammende Investor will ab Mai 2021 will der neue mit einer Außengastronomie, später auch mit einem Hofladen, Gäste zum Gut Avelsbach locken.

Und die Thielsburg soll ebenfalls besser zur Geltung kommen. Auch die derzeit etwas problematische Erreichbarkeit soll verbessert werden.