Beda-Platz Bitburg : Gedankenpause bei der Bit-Galerie

Baubeginn der Bit-Galerie Bitburg verzögert sich bis 2019. Foto: TV/Dagmar Schommer

Bitburg (de) Wegen der Folgen der Corona-Pandemie liegen die Pläne für die Bit-Galerie erst mal auf Eis. Einzelhandel, Gastronomie, ein Fitnessstudio und Kino sollen in dem Einkaufszentrum in Bitburg angesiedelt werden – und damit die Branchen, die 2020 so richtig zu kämpfen haben.

