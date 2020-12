Kriminalität in vier Eifelorten : Geldautomaten mehrfach im Visier

Der Geldautomat in der Kölner Straße in Hillesheim wurde in der Nacht zum Mittwoch von bislang unbekannten Tätern gesprengt. Während der Tresor die Explosion ünbeschädigt überstand, brannte der Pavillon aus. Foto: KSK Vulkaneifel

EIfel (sts) 2020 haben Kriminelle es im Kreis Vulkaneifel gleich vier Mal auf Geldautomaten abgesehen: im Mai in Hillesheim, im September in Strohn, im Oktober in Gerolstein und im Dezember in Olzheim.

