Infrastruktur : Gerangel um Glasfaserausbau

Breitbandausbau ARCHIV - ILLUSTRATION - Eine Frau hält am 23.11.2016 in Limbach-Oberfrohna (Sachsen) ein Kabelbündel aus Glasfaserkabeln vor einer sogenannten Speedpipe (Leerrohr) für ein Glasfasernetzwerk. Angesichts eines nur schleppend vorankommenden Breitbandausbaus fordert der Niedersächsische Städte- und Gemeindebund (NSGB) ein Grundrecht auf schnelles Internet. (zu dpa "Verbandschef fordert Grundrecht auf schnelles Internet" vom 01.07.2017) Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit Foto: Jan Woitas