Konversion : Kasernen werden umgenutzt

In der ehemaligen trierer General-vonSeidel-Kaserne sind allerhand bunte Graffiti von verschiedensten Künstlern aufgetaucht. Foto: TV/Florian Jüngling

Trier Die ehemalige General-von-Seidel-Kaserne in Trier-Euren soll ein klimaneutraler Gewerbepark werden. Oberbürgermeister Wolfram Leibe stellt die Pläne dazu im Januar vor. In der Jägerkaserne in Trier-West entstehen Wohnungen.

Wohnungsbau ist auch im Burgunderviertel geplant. Dann wird es keine weiteren ehemals militärisch genutzte Flächen in der Stadt geben, die für neue Entwicklungen zur Verfügung stehen. Erst einmal dienen mehrere Gebäude in der alten Eurener Kaserne als Leinwand für Graffiti.