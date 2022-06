Moien! - Der neue TV-Newsletter : Grenzgänger-Infos ab sofort per Mail: Unser Moien!-Newsletter für alle Lux-Pendler

Luxemburg Mehr übers Arbeitsland Luxemburg erfahren: Unser Moien!-Newsletter bietet Ihnen Verkehrs-News und Spritpreise, alles rund ums Arbeiten, Einkaufen und Leben im Großherzogtum.

Luxemburg ist attraktiv – vor allem als Arbeitsplatz, gibt es doch zahlreiche finanzielle Vorteile für die inzwischen 45.000 Grenzgängerinnen und Grenzgänger allein aus der Region Trier. Welche das sind und wie Sie am besten profitieren, das erfahren Pendlerinnen und Pendler in unserem kostenlosen Moien!-Newsletter für Grenzgängerinnen und Grenzgänger.

Der Moien!-Newsletter: Alle Infos für Grenzgänger und Lux-Pendler

Ob Kindergeld, Rente oder andere Sozialleistungen – in unserem Newsletter gibt es nicht nur praktische Tipps rund um Finanzen und Versicherungen. Wer tiefer ins Nachbarland, seine Politik, seine Kultur und seine Traditionen einsteigen will, der kann auch das in unserem Newsletter erfahren: Was es mit dem Dankeschön „wann ech glift“ auf sich hat, wie die Echternacher Springprozession abläuft, was Sie im Kulturhauptstadtjahr Esch 2022 erwartet oder ab wann sich die Achterbahnen auf der Schobermesse drehen. Sie wollen Ihre Liebste oder Ihren Liebsten zur Gehaltserhöhung einmal in den Gourmet-Tempel einladen? Kein Problem, wir stellen Ihnen dazu die neuesten Sternerestaurants vor.