Hauptsache gesund! : Das Orakel von Delphi oder Mein kleiner Mann im Ohr

Bis in die Spätantike fand sich an den Hängen des Gebirgszuges Parnass nahe der Stadt Delphi die einst bedeutendste Kultstätte der hellenistischen Welt. Hier verkündete an jedem siebten Tag jedes Monats die Priesterin Phytia ihre kryptischen Weissagungen, die einen sagen, nach einigen Schlucken heiligen Wassers aus der Quelle Kastalia, die anderen, nach Inhalation berauschender Dämpfe.

Böse Zungen behaupten nun, die Priesterin habe einstmals ihre Eingebungen durch eine innere Stimme namens Tinnitus erhalten. Denn Tinnitus (lateinisch: Klingeln), ein Geräusch, das der Betroffene wahrnimmt, ohne dass es einer äußeren Schallquelle zugeordnet werden kann, ist keineswegs eine neuartige Modeerkrankung, sondern existiert vermutlich seit Menschengedenken. Schätzungsweise 25 Prozent aller Menschen der Industrieländer war zumindest schon einmal im Leben von Tinnitus betroffen gewesen, in Deutschland also etwa 20 Millionen Menschen. So vergeht kaum ein einziger Arbeitstag im Leben eines HNO-Arztes, an dem er nicht mit Klagen über dieses Leid konfrontiert wird. Trotz aller Forschung ist es leider bisher nicht gelungen, das Phänomen des Tinnitus zufriedenstellend zu klären. Bekannt ist, dass Ohrgeräusche nach starkem Dauerlärm oder auch nur nach einem einzigen lauten Knall auftreten (und für immer bleiben!) können. Vor Einführung des Gehörschutzes hatten daher viele Fabrikarbeiter neben einem Hörschaden unter Ohrgeräuschen zu leiden. In selteneren Fällen kann Tinnitus auch auf eine Erkrankung des Innenohres oder der Hörnerven hinweisen. Daher empfiehlt sich eine weitere fachärztliche Abklärung und eventuell eine bildgebende Diagnostik per CT oder MRT. Meist lässt sich ein Ohrgeräusch per Audiometer sowohl in der Frequenz als auch der Lautstärke bestimmen. Leider steckt nun auch die Forschung nach wirksamen Therapien immer noch so ziemlich in den Kinderschuhen. Die über Jahrzehnte üblichen Behandlungen mit Infusionen, Durchblutungsmitteln, Cortison etc. haben sich als ‚nicht evident‘, also nicht beweisbar erwiesen, mit der Folge, dass die gesetzlichen Krankenkassen all diese Verfahren seit 2008 aus ihrem Leistungskatalog gestrichen haben. Daher gelten medikamentöse Therapieversuche, auch mit Cortison, als „off-label-use“, das heißt zum „nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch“ und müssen vom Patienten als Individuelle Gesundheitsleistung, kurz „IgeL“ genannt, selbst bezahlt werden.