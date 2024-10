Hauptsache gesund! Wie Hormone Haut und Haare beeinflussen

Die Haut mir ihren „Hautanhangsgebilden“, also den Haaren und den Nägeln, ist bekanntermaßen das größte und auch schwerste Organ mit etwa sechs Kilogramm und ca. 1,7 Quadratmetern Oberfläche, demnach größer und schwerer als alle anderen Organe wie die Leber und die Nieren. Sie hat mannigfaltige, lebenswichtige Aufgaben. So schützen die Schweißdrüsen durch die Verdunstungskälte von Schweiß zuverlässig vor einer kollaptischen Überwärmung („Hitzschlag“). Dies merkt jeder, der im Sommer bei 30 Grad aus dem Wasser kommt und „friert“, da die Änderung des Aggregatzustandes von flüssig (Wasser) in Wasserdampf (gasförmig) ein energieverbrauchender Zustand ist, wobei die Energie in Form von Wärme der Haut entzogen wird. So halten wir auch 90 Grad in der Sauna aus!