Solidarität : Hilfsangebote als Antwort auf Corona

17.03.2020, Nordrhein-Westfalen, Essen: Die 79jährige Inge Vincents (r) bekommt von ihrer Nachbarin Heike van Ackern eine Tasche mit den von ihr bestellten Lebensmitteln. Die Rentnerin möchte während der Corona-Pandemie wegen des erhöhten Ansteckungsrisikosmöglichst ihr Haus selten verlassen. (zu dpa-Korr "Wie uns die Corona-Krise zusammenschweißt") Foto: Roland Weihrauch/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Roland Weihrauch

Saarburg/Kell/Konz/Hermeskeil (mai) Als sich die Corona-Pandemie im März ausbreitet, fomieren sich überall in der Region Hilfsinitiativen, um Ältere, Kranke und Menschen in Quarantäne zu unterstützen. Da bietet ein Jugendclub Einkaufsdienste an wie in Irsch, Akteure der „Aktiven Dorfgemeinschaft Kell“ bilden ein Netzwerk für ähnliche Dienste.

Auch in den Pfarreien beispielsweise in Hermeskeil ist Hilfe zu finden. In Filzen-Hamm wird wie andernorts auch eine Gruppe zur Nachbarschaftshilfe gegründet.