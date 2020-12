Jahresrückblick : In Eintracht für die Eintracht

In Eintracht für die Eintracht

Bei der Spendenaktion „Herzenfüllen“ konnten Fans von Eintracht Trier Unterstützertickets zum Preis von 19,05 Euro kaufen und sich mit einem Foto in einem großen Herz verewigen lassen. Das Geld kam dem SVE und Nestwärme e.V. zugute. Im Bild: Björn Berens, Markus Köbler, Petra Moske und Alfons Jochem (von links) beim Abschluss der Aktion. Foto: TV/Sebastian Schwarz

Trier Der Trierer Fußball-Oberligist kann sich in der Corona-Krise bislang auf sein Umfeld verlassen.

Auf den ersten Blick klingt es widersprüchlich: Eintracht Trier hat im Kalenderjahr 2020 kein Spiel verloren – und spielt dennoch weiterhin in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar.

In der Saison 2019/2020 wähnte sich der SVE auf gutem Weg, Spitzenreiter TSV Schott Mainz noch abzufangen. Nach der Winterpause und einem absolvierten Spiel in Dudenhofen (1:1) betrug der Abstand fünf Punkte – bei einem Spiel Rückstand.

Auf ein Neues also in der Saison 2020/21. Der Kader wurde lediglich punktuell verändert. Für kurzzeitiges Aufsehen sorgte der Abgang von Milad Salem einen Tag vor dem Trainingsauftakt. Es ging um Geld. Über die Hintergründe eines angedachten Gehaltsverzichts wegen der Corona-Krise gehen die Ansichten von Akteur und Verein auseinander. Als Volltreffer unter den Neuzugängen hat sich direkt der Niederländer Henk van Schaik erwiesen, der in der Defensive vielseitig verwendbar ist. Zudem eröffnet die Rückkehr des ehemaligen SVE-Jugendspielers Amodou Ab­dullei neue Optionen im Angriff.