Coronavirus : Auf ein Besseres: Ein ruhiges Silvester und weitere Impfungen

Auftakt: Im Seniorenzentrum St. Franziskus in Saarburg erhält der 99-jährige Albert Fehr als erster Heimbewohner im Kreis Trier-Saarburg den Impfstoff gegen Corona. Foto: Presseamt Trier

Trier/Mainz In Rheinland-Pfalz halten sich die Menschen beim Jahresübergang an die Vorschriften. Die Corona-Pandemie bestimmt auch die ersten Tage im Jahr 2021.

So ruhig wie seit Jahrzehnten nicht ist ganz Deutschland mitten in der Corona-Krise ins neue Jahr gestartet. Auch in der Region Trier waren viel weniger Menschen unterwegs als sonst. „Alle Dienststellen des Polizeipräsidiums melden einen sehr ruhigen Jahresbeginn“, bilanziert Karl-Peter Jochem, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Trier. „Die meisten Menschen haben sich an die geltenden Regeln gehalten.“

Ähnlich ist die Bilanz der Rettungsdienste. In Eifel und Hunsrück gab es einige wetterbedingte Einsätze. Für Trier äußert sich Feuerwehr-Chef Andreas Kirchartz bezeichnend für die Gesamtsituation: „Das war der ruhigste Jahresübergang, den ich bisher in meinen 31 Jahren bei der Feuerwehr Trier erlebt habe.“ Zwar musste das Ordnungsamt Trier in 39 Fällen einschreiten, meist wegen Ruhestörung. Vereinzeltes Feuerwerk gab es aber nur auf privatem Gelände. Anders als in Rheinland-Pfalz knallte es anderswo trotz des Verkaufsverbots für Pyrotechnik allerdings kräftig – vor allem in Berlin. Beim folgenschwersten Unfall starb ein 24-Jähriger in Brandenburg. Er hatte mit selbst gebastelten Knallkörpern hantiert.

EXTRA Corona-Zahlen von Silvester und Neujahr Kreis Bernkastel-Wittlich 17 Neuinfektionen, 1 Toter, 183 aktuell nachweislich Infizierte. Eifelkreis 37 Neuinfektionen, 2 Tote, 281 aktuell Infizierte. Trier 55 Neuinfektionen, 139 Infizierte. Trier-Saarburg 75 Neuinfektionen, 2 Tote, 281 Infizierte. Vulkaneifel 10 Neuinfektionen, 1 Toter, 183 Infizierte.