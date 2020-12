Jahresrückblick 2020 – Mutmacher : Kröver picknicken an der Mosel

Viele Kröver kommen an die Mosel, um gemeinsam zu feiern. Foto: Tourismusinfo Kröv Foto: TV/Tourismusinfo Kröv

Erstmals wird in Kröv in den Moselauen ein Weinpicknick veranstaltet. Die Nachfrage ist groß. Die Besucher kommen mit Picknickdecke, Korb und Liegestühlen ans Moselufer. Die Kröver Weinkönigin Sarah sorgt für royalen Glanz und Musik, singt und begleitet sich selbst am Keyboard.

