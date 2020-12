Jahresrückblick 2020 – Panorama : Bernkastel-Kues bekommt das Mosel-Eye

Das Riesenrad, das sich seit Mitte Juli am Moselufer in Bernkastel-Kues dreht, findet viel Zuspruch. Die Resonanz von Gästen wie von Einheimischen sei sehr gut, freut sich Stadtbürgermeister Wolfgang Port.

Bisher habe er nur positive

Rückmeldungen erhalten zum „Mosel-Eye“ – in Anlehnung an das ebenfalls weiße Riesenrad in London. „Die Leute sind froh, dass es da ist – und es fügt sich auch gut ins Stadtbild ein.“ Er könne sich daher vorstellen, mit dem Fahrgeschäft auch den Weihnachtsmarkt zu bereichern – sofern und wie auch immer er denn in Corona-Zeiten stattfinden sollte.