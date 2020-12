Jahresrückblick 2020 – Panorama : Die Fischbude von Zeltingen-Rachtig

Am Moselufer leckeren gebackenen Fisch aus der Nordsee und dazu ein Gläschen Wein aus der Region genießen: Das ist die ursprüngliche Idee der Fischbude und dem nebenstehenden Weinstand in Zeltingen-Rachtig.

Durch die Corona-Krise haben besonders die Schausteller Umsatzeinbußen, da viele Feste an der Mosel ausfallen, darunter auch die Zeltinger Weinkirmes. Und so geht der Gemeindevorstand auf das Angebot ein, den Betrieb einer Fischbude am Moselufer zu genehmigen.