Jahresrückblick 2020 – Panorama : Matthias Kirsten wird 100

Schauen Sie genau hin. Dieses Foto wurde nicht vor 20 Jahren aufgenommen sondern vor drei Tagen. Matthias Kirsten, der Mann auf dem Bild, wird heute tatsächlich 100 Jahre alt. Foto: Clemens Beckmann Foto: TV/Clemens Beckmann

Ein Ur-Gestein hat Grund zu feiern: Der Winzer Matthias Kirsten wird in diesem Jahr stolze 100 Jahre alt. Aber das soll noch nicht alles sein, er will so alt werden wie Johannes Heesters. Der niederländische Schauspieler und Sänger wurde 108 Jahre.

Dann hat der aus dem Piesporter Ortsteil Ferres stammende Jubilar noch ein paar Jährchen vor sich.