Jahresrückblick 2020 – Projekte : Der Traben-Trarbacher Jugendraum

Bald ist der Jugendraum fertig. Foto: Hans-Peter Linz Foto: TV/Hans-Peter Linz

In einem Gebäude, in dem vorher Büros der Verbandsgemeindeverwaltung Traben-Trarbach untergebracht waren, richten sich Jugendliche einen Jugendraum selbst her. Jugendpflegerin Patrycja Murawska hat das Projekt in der Römerstraße angestoßen.

Es handelt sich um eine Zwei-Zimmer-Wohnung mit Bad, WC, einem 28 Quadratmeter und einem circa 16 Quadratmeter großen Zimmer. Von 1996 bis 2007 gab es in Traben-

Trarbach bereits einen Jugendtreff, der jedoch geschlossen wurde. Seitdem wird in der Stadt diskutiert und gestritten, wie es mit der Jugendarbeit weitergehen soll.