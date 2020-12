Jahresrückblick : Das war das Jahr 2020 in Trier und im Trierer Land

Trier Von Corona über Projekte und besondere Ereignisse bis hin zu Politik und Wirtschaft - was die Menschen in Trier und Trierer Land im Jahr 2020 bewegte.

Heftig diskutiert wird im Frühsommer die Ansiedlung eines Globus-SB-Warenhauses an der Monaiser Straße. Die jahrelange Debatte um den Straßenstrich in Trier-Ruwer findet ein Ende. Das Exhaus muss den Betrieb einstellen, aber Rettung ist in Sicht. Die Hindenburgstraße bekommt einen neuen Namen und die Sparkasse schließt mehrere Filialen. Während wiederkehrende Beiträge vor allem in Trier-Pfalzel auf der Agenda sind, ist das Thema Müllgebühren und die Biotüte eines aller Haushalte.