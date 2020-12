Jugend : Neue Heimat in der Blechbüx

Eröffnung der Blechbüx am 24. September 2020 Foto: TV/Privat

Schweich Über Jahre hinweg haben junge Menschen in Schweich vergeblich für ein Jugendzentrum gekämpft. Nun nimmt das Zentrum langsam Konturen an. Im ersten Schritt wird in Containern die Blechbüx eröffnet.

Ebenfalls Teil der Einrichtung werden sollen Holzbauten, die ursprünglich zur Unterbringung von Asylbegehrenden gebaut worden waren. Das wird jedoch wohl noch einige Zeit dauern.