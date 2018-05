Noch fünf Tage bis Marx. Heute: Die Sondermarke

Der Briefmarkenclub begleitet die Sonderausgabe und hat die Organisation vor Ort zusammen mit dem städtischen Bildungs- und Medienzentrum übernommen.

Offiziell eröffnet wird die Briefmarkenschau am Donnerstag um 15 Uhr von OB Wolfram Leibe und Bundesjustizministerin Katarina Barley. Als Trierer SPD-Bundestagsabgeordnete hatte sie die Karl-Marx-Sondermarke zum 200. Geburtstag vorgeschlagen – mit Erfolg. Zur Markenausgabe gibt es weitere Poststempel. In Bonn und Berlin werden je ein Ersttags-Sonderstempel geführt. Am 5. Mai ist im brandenburgischen Neuhardenberg (von 1949 bis 1991 Marxwalde) ein Stempel mit der Abbildung des dortigen Marx-Denkmals sowie in Jena einer mit dem Bildnis des jungen Marx erhältlich.Interessierten Ausstellungsbesuchern ist der Deutsch-Französische Briefmarkenclub bei der Beschaffung dieser Sonderstempel behilflich.

Der Countdown läuft: Am Samstag, 5. Mai, wird die Karl-Marx-Statue enthüllt. Mit Infos und Kuriosem zählt der TV runter bis zum großen Wochenende.