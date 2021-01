Motorsport : Heißer Ritt durch Sand und Savannen

Extra

Gesamtsieger bei den Autos wurde zum 14. Mal der Franzose Stephane Peterhansel (achtmal im Auto, sechsmal mit dem Motorrad). In diesem Jahr siegte er im Mini. An den Start gingen 138 Bewerber in den Kategorien Auto, Motorrad, Truck, Quad und Lightweight. In der Leichtgewichtsklasse der Autos, in der auch das Duo Quientero/Zenz antrat, holte der Chilene Francisco Lopez Contardo seinen zweiten Gesamtsieg nach 2019. Der Motorradfahrer Pierre Cherpin ist auf dem Rückflug seinen Verletzungen, die er sich bei einem Sturz in der siebten Etappe zugezogen hat, erlegen. Der Privatfahrer wurde 52 Jahre alt.