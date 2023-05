Konkrete Tipps und Beispiele aus der Region Trier Arten sterben, doch dagegen lässt sich eine Menge tun

Was die Gelbbauchunke in Bedrängnis gebracht hat, war wie bei vielen anderen Tieren und Pflanzen die Zerstörung ihres natürlichen Lebensraums. Sie braucht flache Kleingewässer, um zu überleben. „Die sind früher durch die natürliche Dynamik an der Mosel entstanden“, sagt Naturschutzmanager Jaskowski. Doch als der Fluss in den 60er Jahren zur Schifffahrtsstraße ausgebaut wurde, war damit Schluss. Seitdem schafft es die Unke nur noch in sogenannten Sekundärbiotopen wie wassergefüllten Fahrspuren beispielsweise auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz in Saarburg zu überleben.