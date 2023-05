Konkrete Tipps und Beispiele aus der Region Trier Arten sterben, doch dagegen lässt sich eine Menge tun

Die Gelbbauchunke war an der Mosel einst weit verbreitet. Heute kommt der Froschlurch mit grauem Rücken und gelb-schwarz gemustertem Bauch laut Naturschutzmanager Patrick Jaskowski an gerade mal drei, vier Stellen im Kreis Trier-Saarburg vor. Er steht wie viele andere Arten auch auf der Roten Liste bedrohter Tiere und Pflanzen in Rheinland-Pfalz. Braunkehlchen, Bekassine und Haselhuhn hingegen gelten als ausgestorben in der Region Trier.