Wissenschaft Gibt es noch eine Wunderwaffe gegen den Borkenkäfer oder ist die Fichte in Eifel und Hunsrück schon verloren?

Trier · Die letzten Fichtenwälder der Region sterben in spätestens zehn Jahren – vielleicht auch schon in zwei, fürchten Experten. Schlagzeilen über eine „Wunderwaffe“ – einen parasitären Pilz, der Borkenkäfer tötet – schürten kürzlich Hoffnung. Was ist dran?

30.01.2024 , 17:46 Uhr

Sieht es in Hunsrück und Eifel bald aus wie im Westerwald? Förster fürchten das. Foto: Landesforsten.RLP.de/Jonathan Fieber Foto: Bei Verwendung, Nennung von Landesforsten.RLP.de / Jonathan Fieber/Jonathan Fieber

Förster lieben Regen. Nicht nur, weil er die Grundwasservorräte füllt und den Bäumen so einen guten Start in die neue Saison verspricht. Sondern auch, weil die in Fichten hausenden Borkenkäfer Feuchtigkeit gar nicht gut wegstecken.